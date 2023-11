Filhotes de Gambá são resgatados pela Patram, em Canela

Eles estavam agarrados a mãe, que veio a óbito por atropelamento

Na manhã dessa quinta-feira (23), Policiais Militares do 3º Batalhão Ambiental da Brigada Militar de Canela, realizaram o salvamento de três exemplares de fauna nativa, da espécie Gambá (Didelphis), os quais estavam agarrados a mãe, que foi atropelada, vindo a óbito. Cabe salientar que os filhotes se agarram ao dorso da mãe até ficarem independentes, sendo comum encontrar o animal morto com filhotes em seu marsúpio (bolsa abdominal).

Por serem animais muito oportunistas eles também se adaptaram à vida em ambientes urbanos, embora não sejam vistos com frequência devido ao seu comportamento noturno e evasivo. As maiores ameaças a esses animais, além da destruição de habitat, são atropelamentos nas estradas, ataques de animais domésticos, como cães e, também, conflitos com humanos.

Além disso, possuem uma dieta onívora, e são imunes ao veneno de serpentes como a Jararaca, Cruzeira e Cascavel.

Os filhotes foram encaminhados para a clínica veterinária Santho Pet (@santhopet), no município de Três Coroas, aonde receberam tratamento até serem inseridos no seu habitat natural.