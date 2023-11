MOCOVI apresenta resultados e nova identidade visual

Em reunião-almoço realizada nesta quinta-feira, 23 de novembro, o Movimento de Combate á violência de Gramado (MOCOVI) apresentou a prestação de contas referente ao período de 2020 ao primeiro semestre de 2023, além de revelar a sua nova identidade visual. O evento foi realizado no restaurante Malbec, no centro de Gramado e contou com a presença de autoridades, membros representado todas as entidades e imprensa local.

Jorge Maldaner, atualmente contador do Mocovi, trouxe o cenário financeiro positivo, destacando o investimento total de R$ 3,6 milhões no período de 2020 a 2023/1. Esses recursos foram distribuídos entre instituições fundamentais, tais como: Brigada Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Rodoviária, Delegacia Regional, Patram, Presídio Regional, Projeto Águia, PROERD, PAMA, Hospital Lar Maria de Nazaré e Orquestra Jovem de Gramado.

Maldaner explana que as principais fontes de receita do Projeto MOCOVI provem de doações realizadas por: Pessoas Físicas; Pessoas Jurídicas; Clubes de Serviços da comunidade; Verbas provindas do Poder Judiciário; Verbas provindas do Ministério Público; Convênio de Auxílio Moradia da Prefeitura Municipal de Gramado.

Após oito anos à frente da presidência, Sandro André Bazzan, que deixou o cargo no segundo semestre de 2023, ressaltou os feitos alcançados pelo MOCOVI durante sua gestão.“ Conseguimos melhorar e qualificar as estruturas das forças de segurança da cidade e das outras instituições que foi possível auxiliar, hoje as estruturas ainda não estão perfeitas, mas muito foi feito e o MOCOVI, tenho certeza que continuará contribuindo com esses avanços”. disse Sandro.

Bazzan conclui enfatizando a importância do seguimento do Mocovi “é muito importante dar sequência no projeto, buscando pessoas qualificadas, e é muito gratificante saber que conseguimos essas pessoas”, comentou.

Josiano Schmitt, empresário renomado no setor gastronômico, assume agora a posição anteriormente ocupada por Sandro. Expressando sua gratidão, Josiano afirma: “muito já foi feito nesses oito anos com o comando do Sandro, agradeço o apoio de todos os parceiros e colegas que estarão com a gente no mandato”.

“Nosso lema de trabalho é nenhum tipo de violência é justificável, não importa contra quem seja, é algo que nós queremos, buscamos ajudar as forças de seguranças e as entidades da sociedade é fazer com que essa cidade seja sempre uma referência da segurança, não só da segurança física, mas em todas as esferas da segurança.” destaca Josiano. O empresário ressalta que Gramado é um destino turístico, que recebe cerca de 8 milhões de turistas por ano, portanto, é fundamental estar atento a todas as preocupações que se referem à segurança pública.

Suzana Strassburguer, proprietária da agência Usina, trouxe a readequação da marca com uma identidade visual mais contemporânea, com um perfil mais moderno. O grupo é um movimento em prol da segurança, portanto foi escolhido a letra M para ressaltar a importância do Movimento MOCOVI.

EMPRESA AMIGA DA SEGURANÇA

No âmbito do compromisso com a segurança, Jorge Maldaner apresentou o projeto “Amigos da Segurança” durante a reunião de 23 de novembro. Ele explicou que o objetivo do projeto é visitar empresas locais, buscando parceiros que auxiliem na continuidade dos trabalhos realizados pelo movimento, garantindo a segurança do município de Gramado. O projeto “Empresa Amiga da Segurança” visa fortalecer a colaboração entre o MOCOVI e o setor empresarial local para aprimorar ainda mais as iniciativas em prol da segurança pública.