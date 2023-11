Operação Catedral: Ação conjunta fiscaliza irregularidades, ilegalidades e crimes no entorno da Catedral de Pedra, em Canela

A operação se deu por diversas denúncias feitas por moradores e turistas, sobre o uso inadequado do passeio público, abordagens e extorsões a visitantes, venda ilegal de produtos e perturbações

Na manhã desta sexta-feira (24), cerca de 60 agentes realizaram ação de fiscalização na área central de Canela, concentrando-se no entorno da Catedral de Pedra, sob coordenação da ACIC, Polícia Civil, Prefeitura Municipal, CRECI e outras entidades.

A operação se deu por diversas denúncias recebidas por todos os órgãos públicos e privados, nos últimos meses, por moradores e turistas, além de comerciantes. Entre os problemas citados estão o uso inadequado do passeio público, abordagens e extorsões a visitantes, venda ilegal de produtos contrabandeados e perturbações.

A Polícia Civil de Canela participou da ação com cerca de 30 policiais civis, que garantiram a segurança e resguardaram direitos de todos os envolvidos.

A ACIC acompanhou as ações, na defesa dos direitos de seus associados, que há muito sofrem com as práticas comerciais realizadas no local.

A Prefeitura Municipal de Canela, através da Secretaria de Trânsito, Transporte e Fiscalização, apreendeu produtos irregularmente comercializados.

O CRECI fiscalizou abordagens a turistas para a venda de cotas imobiliárias, o que consiste em infração caso o vendedor não possua registro, estando sujeito a multa pecuniária.