“Nos Trilhos da Magia”: Um Espetáculo de Natal Inesquecível na Catedral de Pedra de CanelaIniciativa privada garante realização da Chegada do Papai Noel em novo formato

Foi confirmada a realização de um espetáculo de Chegada do Papai Noel, com a tradicional descida do Bom Velhinho da torre da Catedral de Pedras de Canela. Uma nota da ACIC – Associação Comercial e Industrial de Canela, que reproduzimos abaixo, anunciou a novidade.

O novo atrativo leva o nome da campanha já realizada pela ACIC de decoração de fachadas durante o período natalino.

O espetáculo original, parte integrante da programação do Sonho de Natal, realizado pela Prefeitura de Canela, havia sido cancelado, devido a dificuldades da Comissão Organizadora em cumprir requisitos administrativos (licitações e contratações).

A Prefeitura também anunciou o novo atrativo nos seus canais oficiais.

Confira como será o novo espetáculo:

Neste Natal, a cidade de Canela oferece um presente especial aos seus moradores e visitantes com o espetáculo “Nos Trilhos da Magia”. Realizado pela Associação Comercial e Industrial de Canela (ACIC), em parceria com empresários locais e a comunidade, este evento promete ser um marco na celebração natalina na emblemática Catedral de Pedra.

O espetáculo, com duração de 12 minutos, é uma sinfonia de som e luzes que irá iluminar a noite e aquecer os corações. A Catedral de Pedra, um dos símbolos mais queridos da cidade, servirá de palco para esta celebração mágica, combinando sua arquitetura gótica com tecnologia de ponta em iluminação e som.

O ponto alto do evento é a emocionante descida do Papai Noel e seus ajudantes, prometendo encantar tanto crianças quanto adultos.

Detalhes do Evento:

Local: Catedral de Pedra, Canela

Data: 07 de dezembro de 2023 a 14 de janeiro de 2024

Horários: 20h e 21h30

Entrada: Gratuita

Este evento não é apenas um espetáculo; é uma celebração da união, do espírito natalino e da magia que só esta época do ano pode trazer. Convidamos todos a se juntarem a nós para vivenciar momentos inesquecíveis.