Nota de esclarecimento sobre o decreto de estado de calamidade

Nesta sexta-feira (24), durante coletiva de imprensa realizada pela Prefeitura de Gramado, tornou-se público o decreto de estado de calamidade em Gramado. A Procuradoria-geral de Gramado esclarece que o DECRETO Nº 1.548/2023, que declara “estado de calamidade pública” no Município de Gramado refere-se apenas aos locais em que houve registro de desmoronamentos, fissuras ou desabamentos, indicados no anexo do Decreto.

A área central do município e todas as demais áreas que não foram atingidas, seguem com as atividades turísticas, comerciais e de eventos em andamento. A programação do 38º Natal Luz de Gramado também ocorre normalmente.

Crédito: Ascom/PMG