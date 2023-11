Polícia Civil desvenda caso de homicídio em Gramado e detém três envolvidos, incluindo adolescente, por posse ilegal de arma

GRAMADO – Na tarde desta quinta-feira, 24 de novembro de 2023, a Polícia Civil de Gramado realizou quatro mandados de busca e apreensão no Bairro Viação Férrea, resultando na detenção de dois adultos e um adolescente por posse irregular de arma de fogo com numeração suprimida. A ação está vinculada ao esclarecimento de um homicídio ocorrido em 12 de novembro de 2023, no Bairro Jardim, em Gramado, no qual uma vítima de 23 anos foi fatalmente atingida por múltiplos disparos de arma de fogo.

Durante a operação, foi apreendida uma arma de fogo com numeração suprimida e munições, elementos essenciais para o desdobramento das investigações. Os dois adultos e o adolescente detidos em flagrante estão vinculados ao mencionado homicídio.

De acordo com a apuração da seção de investigação, a vítima, que era usuária de drogas, estava em débito com uma facção criminosa atuante no município, configurando-se como o motivo para o crime. O mandante do homicídio foi identificado como um apenado do sistema prisional, indicando uma possível conexão entre o mundo carcerário e a criminalidade nas ruas.

A arma de fogo utilizada no crime foi apreendida com os suspeitos e será submetida a perícia balística para confronto com as evidências do assassinato.

A Delegada de Polícia Fernanda Aranha enfatiza a prioridade dada à investigação de crimes contra a vida pela Delegacia de Polícia de Gramado. Ela destaca a eficaz e ágil resposta ao crime por parte da seção de investigação, com o apoio dos policiais designados para Gramado na chamada Operação Serra, coordenada pelo Delegado de Polícia Regional Gustavo Celiberto Barcellos.

Após os procedimentos legais, os detidos serão encaminhados ao presídio, enquanto o adolescente infrator será apresentado ao Ministério Público para as medidas cabíveis. O desfecho desta operação reflete o compromisso das autoridades em promover a segurança e a justiça na comunidade gramadense.