Brigada Militar de Canela prende autor de roubo a motorista de aplicativo

Na madrugada de segunda-feira (27), por volta de 01h15, a Brigada Militar de Canela foi acionada, via 190, na Rua Tubiana, Bairro São Rafael, por um motorista de aplicativo que informou ter sido vitima de roubo.

Conforme a vítima, um cliente solicitou viagem (via aplicativo), sendo que ao chegar ao local solicitado, foi abordado e sob ameaça de morte, teve seu celular, a chave do carro e uma quantia em dinheiro roubados.

A guarnição realizou buscas e se deparou com dois homens, um deles com as características narradas pela vítima. Ao perceberem a presença da viatura, os dois correram para lados opostos. O suspeito, com as características, foi detido, o outro conseguiu fugir.

O abordado, de 18 anos, com antecedentes por furtos e posse de entorpecentes, estava com uma porção de cocaína. Ele admitiu ter efetuado o roubo e comprado a droga com o dinheiro subraído. Informou o local onde havia jogado a chave do veículo. Disse ainda, que o celular roubado se encontrava com o homem que fugiu – este não foi abordado, mas foi identificado.

O autor foi preso em flagrante e encaminhado ao presídio de Canela.