Cantata na Janela e Caminhada das lanternas reúne centenas de famílias na Magia do Natal em Nova Petrópolis

Ambas atrações lotaram a Praça das Flores e Avenida principal da cidade no domingo (27/11)

Este ano a Magia do Natal de Nova Petrópolis abriu ainda mais espaço para a participação da comunidade, e deixou o final de semana na cidade muito especial. Centenas de famílias se preparam há dias para participar da inédita Cantata na Janela e para a tradicional Caminhada das Lanternas. As duas atrações emocionaram o público no último domingo (27/11).

A Caminhada das Lanternas abriu a programação noturna e iluminou a Avenida 15 de Novembro, com famílias inteiras reunidas num lindo momento de integração e celebração do período natalino. Os caminhantes se concentraram na Daniel Hillebrand, nas proximidades do FREK, e chegaram em torno de 20h na Rua Coberta e lá permaneceram para conferir a Cantata na Janela.

O ponto alto da noite começou pontualmente às 20h30, com um lindo espetáculo. O local escolhido foi Prédio da Prefeitura, que recebeu uma decoração toda especial, acompanhada de um lindo show de luzes, sincronizado com o coral.

A ação reuniu 60 integrantes da cidade, entre crianças e adultos, que voluntariamente compuseram um grupo e cantaram juntas um belíssimo repertório, preparado especialmente para ocasião. A coordenação ficou a cargo da regente de corais, Ezra Cristina, que preparou o grupo.

Para o Prefeito Municipal de Nova Petrópolis, Jorge Darlei Wolf, a noite foi muito especial. “Fomos brindados com um espetáculo natalino inédito e muito qualificado. O propósito de envolver cada vez mais a nossa comunidade foi alcançado de forma plena, tanto pela participação dos cantores quanto pela presença do público na Praça das Flores, para conferir essa bela cantata”.

A Magia do Natal de Nova Petrópolis é uma realização daPrefeitura Municipal e da Associação Comercial e Industrial de Nova Petrópolis e tem o patrocínio de Sicredi Pioneira e Sicoob Maxicrédito. Confira a programação completa nas redes sociais @magiadonatalnp ou no site oficial: www.acinp.com.br/magiadonatalnp.