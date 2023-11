Corrida e Caminhada de Noel atrai grande público e ganha ruas e avenidas de Gramado

Como parte da programação do 38º Natal Luz de Gramado, realizada pela Autarquia Municipal de Turismo e Cultura – Gramadotur, a Corrida e Caminhada de Noel reuniu cerca de 300 atletas na manhã deste domingo, dia 26, com largada na Rua Coberta, no Centro. Com o clima agradável e ensolarado, a edição foi marcada com muita alegria, disposição e animação dos participantes que estavam concentrados desde as 7 horas da manhã e percorreram ruas e avenidas de Gramado. A largada foi pontualmente às 8 horas.

Com a Corrida e Caminhada de Noel, a Gramadotur busca incentivar a prática de atividade física, novos hábitos saudáveis e cuidado com a saúde de forma temática. “Como incentivo, foram oferecidas medalhas de participação para todos os inscritos e troféus para premiação por categoria da modalidade de corridas de 10km e 5km”, explicou a presidente da Gramadotur, Rosa Helena Pereira Volk.

A Corrida e Caminhada de Noel proporcionou uma experiência única aos participantes. A concentração do evento aconteceu na famosa Rua Coberta e a Corrida e Caminhada de Noel percorreu a Av. Borges de Medeiros, trazendo o encanto do Natal para dentro de todos.

Os participantes saíram da Rua Coberta, seguindo pela Av. Borges de Medeiros, passando pelo Corpo de Bombeiros, Caminho da Santinha, no bairro Dutra, RS 235, Vale do Quilombo, Prefeitura de Gramado e retornando ao ponto de partida. Ao todo, os inscritos percorreram cinco e dez quilômetros, respectivamente conforme a opção desejada. O evento contou ainda, com a caminhada nas modalidades adulta e corrida kids.

Resultado da Corrida de Noel e tempo de prova:

Modalidade 5km – Masculino

1º Maurício Vargas – 17:09

2º Paulo Samuel da Luz de Siqueira – 17:30

3º Igor Henrique Evas Rovero – 19:45

4º Luciano Longaray – 20:34

5º Elton Santos Guimarães – 20:52

Modalidade 5Km – Feminino

1º Giovana Tomasi Signori – 21:10

2º Janaína Aparecida Romualdo Furquim – 22:12

3º Isorandia Castro Santana Santos – 22:39

4º Cidiane Locatelli Lasta – 23:24

5º Luana Moraes – 25:24

Modalidade 10Km – Masculino

1º Felipe Mapelli Antunes – 36:10

2º Luiz Pedro de Moraes – 40:32

3º Paulo Borges da Costa Júnior – 41:10

4º Leocir Adão de Macêdo – 41:20

5º Cássio dos Santos Silva – 42:34

Modalidade 10Km – Feminino

1º Martina Correa – 51:41

2º Flaviana Muniz Chioquetta Yamaguchi – 55:04

3º Sofia Bernardes – 55:11

4º Daniela Koch Izolani – 56:29

5º Eunice Rapone – 57:07

Fotos: Cleiton Thiele