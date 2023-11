Mulher é presa após desferir facadas contra outra mulher que bebia com ela

Caso aconteceu em São Francisco de Paula, neste final de semana

Na noite da última sexta-feira (24), por volta das 22h20, a Brigada Militar de São Francisco de Paula foi acionada por meio do telefone de emergência 190 para atender a uma ocorrência no Bairro Cipó, relatando uma tentativa de homicídio. Segundo informações, uma mulher teria atacado outra com golpes de faca.

As guarnições de serviço dirigiram-se imediatamente ao local, onde constataram que a vítima, uma mulher de 23 anos, já havia sido socorrida pela equipe da SAMU e encaminhada ao hospital local. Testemunhas relataram que as duas mulheres estavam consumindo bebidas em uma residência do bairro quando uma discussão eclodiu, culminando em um confronto na esquina, onde foram desferidos, possivelmente, quatro golpes de faca. A guarnição prendeu a agressora, de 22 anos, nas proximidades do local do crime.

A autora foi detida em flagrante por tentativa de homicídio, enquanto a vítima foi transferida para o hospital de Canoas para receber atendimento médico.

Posteriormente, por volta das 23 horas, a Polícia Militar recebeu informações de que dois homens teriam se dirigido à residência da autora do ataque, no mesmo bairro, e agredido seu marido, um homem de 27 anos. Familiares o encaminharam ao hospital. Apesar das buscas realizadas, os suspeitos não foram localizados até o momento.

O caso segue sob investigação pelas autoridades locais.