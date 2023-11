OFICINAS TERRITORIAIS: Comunidade está convidada para participar das audiências públicas sobre o novo Plano Diretor

Encontros ocorrem na terça (28), na quarta (29) e na quinta-feira (30), divididos por bairros e regiões do município

A Administração Municipal de Canela, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, convoca a comunidade para participar do ciclo de Audiências Públicas dentro das Oficinas Territoriais para a construção do novo plano diretor do município. Nesta semana serão realizados três encontros, na terça (28), na quarta (29) e na quinta-feira (30), sempre a partir das 18 horas, divididos por bairros e regiões do município (confira nos quadros abaixo). O secretário titular da pasta, Alfredo Schaffer, explica que estes primeiros encontros são voltados para ouvir demandas e sugestões dos moradores. “Destes encontros será elaborado um diagnóstico com os temas levantados pela população, que em um segundo momento serão aprofundados em debates por segmentos”, ressalta Alfredo.

O Plano Diretor consiste em uma Lei Municipal que orienta o crescimento e o desenvolvimento urbano de todo o município, sendo desenvolvido em conjunto com a comunidade e tendo os seguintes objetivos: preservar o meio ambiente; promover a qualidade de vida; e garantir o desenvolvimento sustentável. Essa ferramenta é a espinha dorsal que guia o crescimento e o desenvolvimento da cidade, desempenhando um papel crucial na criação de um ambiente urbano propício ao desenvolvimento econômico sustentável.

Cronograma das audiências:

OFICINA TERRITORIAL – BAIRROS EM AMARELO

Data: 28 de novembro (terça-feira)

Horário: 18h

Local: Sindicato dos Servidores Municipais de Canela (Rua Assis Brasil, Nº 585, Maggi)

Bairros: Eugênio Ferreira, Sesi, Palace Hotel, Leodoro de Azevedo, Sequoias, Maggi, Santa Terezinha, Alpes Verdes, Quinta da Serra, Laje de Pedra e Reserva da Serra.

OFICINA TERRITORIAL – BAIRROS EM AZUL

Data: 29 de novembro (quarta-feira)

Horário: 18h

Local: Câmara de Vereadores (Rua Dona Carlinda, Nº 485, Centro)

Bairros: Centro, Boeira, Serrano, Luiza Corrêa, Celulose, Vila Suzana, São José, Suíça, Dante, Santa Marta, Hortênsias, Pinheiro Grosso e Caracol.

OFICINA TERRITORIAL – BAIRROS EM VERMELHO