Prefeitura emite novo informativo sobre a situação de Gramado

A Prefeitura de Gramado segue atuando para conter os danos causados pelas fortes chuvas dos últimos dias. Defesa civil, equipes técnicas do Município e Bombeiros seguem em campo monitorando as áreas de risco e ajudando no isolamento. Geólogos e outros técnicos estão prestando assessoramento para direcionar as ações da prefeitura. Já o Corpo de Bombeiros coordena o Sistema de Comando de Incidente.

Na manhã desta segunda-feira (27), especialistas em geologia e geotecnia, o Centro de Apoio Científico em Desastres (CENACID) e a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil se reuniram com a secretária do Meio Ambiente, Cristiane Bandeira, o secretário do Planejamento, Rafael Bazzan e o coordenador da Defesa Civil de Gramado, Cássio Júnior, para discussões técnicas, proposição de ações e ainda para vistorias nos locais de risco.

Veja os números atualizados em 27/11/2023 às 12h30

Bairro Altos da Viação Férrea: Três casas interditadas na quarta-feira (22), na Travessa Locomotiva, devido ao risco de queda de barreira.

Bairro Prinstrop: Uma residência interditada na quarta-feira (22) devido ao risco de deslizamento.

Bairro Três Pinheiros: Todas as residências interditadas no domingo (19) devido ao risco de deslizamento de terras.

Bairro Piratini, na Rua Nelson Dinnebier: 23 residências interditadas devido a rachaduras e deslizamento de terras, além de três veículos soterrados com perda total no sábado (18).

ERS-115: Uma residência interditada junto a antiga Famastil no sábado (18) devido ao risco de deslizamento de terras.

Rua Ladeira da Azaleias, no bairro Planalto: Interdição de todas as edificações da rua a partir do número 444, sendo uma residência, o Condomínio Residencial Ana Carolina e o Condomínio Residencial Don Felipe: Evacuado no sábado (18) devido ao risco de deslizamento de terras.

Rua Alameda das Rosas, no bairro Planalto: Duas residências interditadas na terça (21).

Linha Caboclo, na Rua Moreira: Cinco residências interditadas na terça-feira (21) devido a rachaduras nas casas e risco de queda de barreira.

Linha Marcondes baixa: Dois óbitos causados por soterramento no sábado (18).

Número total de pessoas fora de suas residências: Cerca de 440 pessoas

Número total de famílias fora de suas residências: Cerca de 155 famílias

Número de pessoas em abrigos montados pela Prefeitura de Gramado: 15 abrigados no Pavilhão da Escola Senador Salgado Filho, no bairro Piratini, e 30 no Pavilhão da Escola do bairro Altos da Viação Férrea.

Ruas bloqueadas:

– Estrada da Linha Tapera: Liberada apenas para veículos leves.

– Ladeira das Azaléias: Totalmente bloqueada para a passagem de veículos e pessoas.

– Miguel Tissot, na Várzea Grande: Liberada durante o dia quando houver tempo bom.

– Linha Caboclo, Rua Moreira: Totalmente bloqueada.

– Estrada na Linha 28: Interditada na altura do Ecoparque Sperry.

As principais vias de acesso à cidade já foram liberadas. A área central do município não foi atingida e as atividades turísticas, comerciais e de eventos, bem como a programação do 38º Natal Luz de Gramado, ocorrem normalmente.

A Administração Municipal, por meio da Defesa Civil e todas as suas secretarias, segue trabalhando com determinação para auxiliar a população gramadense nas demandas. Corpo de Bombeiros, Brigada Militar e Polícia Civil atuam em conjunto com a Prefeitura. Para emergência, ligue Corpo de Bombeiros (54) 98434-8064 ou Defesa Civil (54) 99629-6160.



Crédito: Ascom/PMG