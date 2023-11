O tradicional grupo Amigos do Laje, que há anos se reúne aos finais de semana no condomínio Laje de Pedra para a prática do futebol, vai realizar uma ação beneficente na manhã do próximo sábado (02/12).

Trata-se de um GreNal Solidário, com o objetivo de recolher brinquedos, ração e comida para aqueles que mais precisam!

A ação inicia às 10h, com entrada franca. O grupo pede que quem for ao campo do condomínio prestigiar o jogo leve a sua doação, para fazer uma linda festa e ajudar ao próximo.