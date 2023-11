BM de Canela prende casal por tráfico de drogas no Bairro São Rafael

Na tarde de segunda-feira (27/11), por volta das 17h40, o Pelotão de Força Tática da Brigada Militar realizou uma operação policial em Canela após receber denúncia sobre atividades de tráfico de drogas. O ponto indicado foi a Rua Juscelino K. de Oliveira, no Bairro São Rafael, onde um casal, a bordo de um veículo Fiat Uno, estava supostamente envolvido na comercialização ilícita de entorpecentes desde a manhã.

Durante a diligência, os policiais avistaram os suspeitos e abordaram um usuário que havia interagido com eles. Durante a revista, foi encontrado com o usuário uma porção de cocaína, e ele confirmou ter adquirido a droga do referido casal.

Ao perceber a aproximação da viatura, o traficante tentou descartar algo no chão, enquanto sua companheira dirigiu-se a uma residência próxima. No entanto, o proprietário informou que eles não residiam ali.

Ambos foram submetidos à abordagem. O homem, de 26 anos e com antecedentes por furto, estupro, e outros crimes relacionados ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), estava em posse de dinheiro proveniente das vendas realizadas, além de dois invólucros de cocaína que tentou dispensar. A mulher, de 31 anos, com antecedentes por furtos e receptação, portava uma quantia significativa de dinheiro.

Diante dos fatos, o casal foi detido em flagrante por tráfico de drogas, sendo o homem encaminhado ao presídio de Canela.