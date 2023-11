Brigada Militar de Canela captura indivíduo procurado com sentença de 69 anos

Na noite da última segunda-feira (27/11), por volta das 20h30, a Brigada Militar de Canela realizou uma ação no Bairro Santa Marta que resultou na prisão de um indivíduo procurado pela justiça. O homem, de 38 anos, conhecido por sua extensa ficha criminal, foi abordado durante o patrulhamento.

O detido possui um histórico delituoso que inclui acusações de furto, roubo a estabelecimentos comerciais com lesões, assalto a motoristas particulares, roubo a pedestres, invasões domiciliares com sequestro, porte ilegal de arma de fogo, extorsão, cárcere privado e tráfico de drogas. Contra ele, havia um mandado de prisão expedido pela Vara de Execuções Criminais de Porto Alegre/RS, com uma sentença total de 69 anos e 08 meses.

Após a detenção, o indivíduo foi encaminhado ao sistema prisional, ficando à disposição da Justiça para o cumprimento da pena imposta. A ação demonstra o comprometimento da Brigada Militar na manutenção da segurança pública e no combate à criminalidade na região.