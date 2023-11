Brigada Militar de Canela prende suspeito de furto em flagrante em Gramado

Na manhã desta segunda-feira (27/11), por volta das 11 horas, a Brigada Militar de Gramado foi acionada por meio de uma ligação para o número de emergência 190, informando sobre um indivíduo suspeito que teria invadido uma residência na Rua João Carniel, no Bairro Carniel.

As guarnições prontamente iniciaram buscas nas proximidades, enquanto uma viatura da Força Tática realizava averiguação no Bairro São José, em Canela. Durante a operação, os policiais avistaram um homem com as características físicas e de vestimentas descritas na denúncia. Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito empreendeu fuga em direção a um matagal, mas acabou tropeçando e caindo ao chão.

Na posse do indivíduo, uma mochila continha diversos canos de cobre provenientes de tubulações de gás, que foram identificados como produtos do furto na residência mencionada. Questionado sobre a origem dos materiais, o suspeito admitiu tê-los furtado da casa, com a intenção de vendê-los na Vila Dante.

O autor, um homem de 30 anos, apresentando vasta ficha criminal por delitos como furtos, receptação, roubo a residência e violação de domicílio, foi detido em flagrante pela Brigada Militar. O caso destaca a rápida resposta das autoridades diante da denúncia, culminando na prisão do indivíduo responsável pelo furto e na recuperação dos materiais subtraídos.