Espetáculo “Os Protetores da Natureza” passa a integrar programação de Natal do Parque do Caracol

A atração estreou no último sábado e terá edições até o dia 1º de janeiro de 2024.

O Parque do Caracol, em Canela, apresentou novidades em sua programação de Natal. No sábado, 25 de novembro, estreou o espetáculo “Os Protetores da Natureza”, criado exclusivamente para o parque, que passa a integrar o cronograma de atrações da temporada natalina.

Criado pela atriz e diretora Carla Reis, o espetáculo é protagonizado por cinco artistas locais. O roteiro traz os personagens Aráuca, Ramilho, Gauvina, Hortênsio e Artina, uma trupe de seres mágicos, que na época do Natal aparecem no Parque do Caracol para lembrar os visitantes da importância de ter esperança, valorizar a natureza e as conexões humanas.

“O Natal tem essa magia, esse dom de unir as pessoas e é isso que estamos conseguindo fazer aqui no Parque: arrancar sorrisos e proporcionar momentos especiais em meio a esse cenário único da natureza”, comenta Renan Pacheco, gerente de marketing e comercial do Parque do Caracol.

Esta é a primeira vez em 50 anos que o Parque do Caracol tem uma programação especial de Natal, além de ser pioneiro entre os parques naturais a terem um calendário com atrações para a data.

O espetáculo “Protetores da Natureza” agora passa a integrar a programação especial de Natal, que já vem acontecendo desde outubro, ao lado do esquete interativo “Salvando o Natal” e da intervenção “Cortejo de Natal – Paradinha”, onde músicos e personagens desfilam pelo parque. Ao todo, são 52 apresentações em 27 dias de programação (confira o cronograma completo abaixo).

“Os Protetores da Natureza buscam, através da música e textos poéticos, lembrar a todos da importância de zelar pelo nosso planeta e não existe época melhor que o Natal, pois as pessoas estão mais receptivas para ouvir e se encantar com esses seres mágicos que protegem nossa natureza”, comenta Carla Reis.

A programação de Natal do Parque do Caracol acontece em diferentes ambientes do parque nas segundas, sextas, sábados e domingos, às 12h e 14h30. Os visitantes podem assistir às apresentações adquirindo o ingresso regular de acesso ao parque, sem custo adicional.

Fotos: Agência Penso

Confira a programação completa

2/12 – Sábado

12h – Espetáculo “Os Protetores da Natureza”

14h30 – Espetáculo “Os Protetores da Natureza”

3/12 – Domingo

12h – Cortejo de Natal – Paradinha

14h30 – Espetáculo “Os Protetores da Natureza”

8/12 – Sexta-feira

12h – Espetáculo “Os Protetores da Natureza”

14h30 – Espetáculo “Os Protetores da Natureza”

9/12 – Sábado

12h – Cortejo de Natal – Paradinha

14h30 – Espetáculo “Os Protetores da Natureza”

10/12 – Domingo

12h – Cortejo de Natal – Paradinha

14h30 – Espetáculo “Os Protetores da Natureza”

15/12 – Sexta-feira

12h – Espetáculo “Os Protetores da Natureza”

14h30 – Espetáculo “Os Protetores da Natureza”

16/12 – Sábado

12h – Cortejo de Natal – Paradinha

14h30 – Espetáculo “Salvando o Natal”

17/12 – Domingo

12h – Espetáculo “Salvando o Natal”

14h30 – Espetáculo “Salvando o Natal”

18/12 – Segunda-feira

12h – Espetáculo “Os Protetores da Natureza”

14h30 – Espetáculo “Os Protetores da Natureza”

22/12 – Sexta-feira

12h – Espetáculo “Os Protetores da Natureza”

14h30 – Espetáculo “Os Protetores da Natureza”

23/12 – Sábado

12h – Espetáculo “Salvando o Natal”

14h30 – Espetáculo “Salvando o Natal”

24/12 – Domingo

12h – Cortejo de Natal – Paradinha

14h30 – Espetáculo “Salvando o Natal”

25/12 – Segunda-feira

12h – Cortejo de Natal – Paradinha

14h30 – Espetáculo “Os Protetores da Natureza”

29/12 – Sexta-feira

12h – Espetáculo “Os Protetores da Natureza”

14h30 – Espetáculo “Os Protetores da Natureza”

30/12 – Sábado

12h – Espetáculo “Os Protetores da Natureza”

14h30 – Espetáculo “Os Protetores da Natureza”

31/12 – Domingo

12h – Cortejo de Natal – Paradinha

14h30 – Espetáculo “Os Protetores da Natureza”

JANEIRO

1/1/2024 – Segunda-feira

12h – Espetáculo “Os Protetores da Natureza”

14h30 – Espetáculo “Os Protetores da Natureza”

PARQUE DO CARACOL CANELA-RS

Endereço: Rodovia RS 466, km 0, s/n – Caracol, Canela – RS, 95680-000

Funcionamento: Todos os dias, das 9h às 17h30 (última entrada até 17h)

Ingressos: Adulto R$ 75

Isenção:

– Pessoas nascidas ou moradoras de Canela mediante documentação comprobatória

– Cadeirantes

– Guias de turismo inscritos na Cadastur

– Crianças até 5 anos

Meia-entrada (R$ 37):

– Pessoas nascidas ou moradoras de Gramado mediante documentação comprobatória

– Pessoas acima de 60 anos, mediante a apresentação de documento oficial com foto, conforme artigo 23 da lei 10.741/2003.

– Crianças (de 6 a 11 anos), mediante a apresentação de documento oficial com foto;

– Estudantes, mediante a apresentação de carteira de estudante, conforme 2º do art. 1º da Lei nº12.933, de 2013;

– PcD e Acompanhante, mediante a apresentação de laudo médico e/ou documento oficial com foto.

Estacionamento: R$ 30

Site e redes sociais

https://www.parquecaracol.com.br/

https://www.instagram.com/parquedocaracol/

https://www.facebook.com/parquedocaracoloficial/