Gramado terá Pelada dos Amigos com diversas estrelas do Futebol

Jogo beneficente será realizado em 09 de dezembro, na Vila Olímpica

Gramado receberá um jogo beneficente com diversos astros do futebol, no próximo dia 09 de dezembro, na Vila Olímpica, na Várzea Grande, a partir das 11h, mas os jogadores e personalidades do esporte já estarão na cidade desde a sexta (8/12), em diversas atividades.

No card de divulgação, nomes como Tinga, Clemer e Amaral, que serão divididos entre as equipes comandadas por Romário e Denílson. Estrelas da luta, como Popó e Fabrício Werdun também participam do jogo festivo.

O objetivo é arrecadar alimentos, tanto que o ingresso será um quilo de alimento não perecível. Além da solidariedade, a ação tem como objetivo mostrar que o turismo continua forte na região, combatendo as fake news sobre a cidade.

Maiores informações no perfil do Instagram do evento: https://www.instagram.com/peladadosamigosreal