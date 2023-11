Os hospitais de Canela e Gramado vão receber mais de R$ 900 mil. Deputado Joel destaca aporte extra às instituições. O Governo do Estado vai repassar exatamente R$ 906.132,84 para os dois hospitais.

O Hospital de Canela receberá R$ 461.042,84 e o Hospital Arcanjo São Miguel, de Gramado, R$ 445.090. Os valores são repasses extraordinários para hospitais contratualizados e deve ser usado no custeio das instituições “É um recurso que chega em ótimo momento, pois os hospitais, como qualquer empresa, tem que pagar o 13.ª e quitar débitos com fornecedores. Quero compartilhar a conquista com os prefeitos e com a secretária Arita Bergmann, que tem feito muito pela saúde do Estado”, ressaltou o deputado Joel Wilhelm (PP).