38º Natal Luz de Gramado reúne inúmeras atrações gratuitas e diversão para toda família

A 38ª edição do Natal Luz, que acontece em Gramado, na Serra Gaúcha, segue divertindo moradores e visitantes. São dezenas de atrações em diversos espaços da cidade, incluindo a Rua Coberta, o Palácio dos Festivais, Av. Borges de Medeiros e a Vila de Natal. Além de toda programação, o maior evento natalino do Brasil conta com ruas e avenidas decoradas e iluminadas.

Com os olhares atentos de milhares de pessoas, o Natal Luz proporciona o Show de Acendimento, sempre às 20h. Espetáculo diário e gratuito. Com duração de aproximadamente trinta minutos, o espetáculo conta com a participação do público para acender as milhares de micro lâmpadas da cidade. De quinta-feira a domingo, o Acendimento é apresentado pelos personagens, já nos demais dias acontece com trilha e presença do Papai Noel.

Outro ponto da cidade que reúne muita diversão é o palco da Vila de Natal, junto à Praça das Etnias, ao lado da Estação Rodoviária. Com uma programação totalmente gratuita é possível visitar a Casa do Papai Noel, das 14h às 16h. A estrutura da Vila conta com a presença de artesãos de Gramado com espaços com temática natalina. A Vila fica aberta todos os dias das 9h às 21h.

Já a Rua Coberta é palco de muitas atrações locais e regionais. Com muita música e apresentações natalinas, no famoso atrativo turístico, moradores e visitantes tem uma programação também totalmente gratuita. Bem próximo da Rua Coberta, na Avenida Borges de Medeiros, é realizada de sexta-feira a domingo, a Parada de Natal, sempre às 15h. O público pode conferir de perto e de maneira gratuita os personagens icônicos do Natal Luz.

Todas atrações gratuitas tem a chancela do Bradesco e do Ministério da Cultura através da Lei Rouanet.

Acompanhe toda a programação do 38º Natal Luz que segue até o dia 21 de janeiro pelo site www.natalluzdegramado.com.br