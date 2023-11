Copa Sonho Olímpico de Futsal reúne 14 equipes no Ginásio Santa Marta

O projeto Sonho Olímpico realizou a Copa Sonho Olímpico de Futsal, no último dia 26, no Ginásio Carlinhos da Vuila, no Bairro Santa Marta em Canela.

A competição teve jogos pelas categorias sub 11, sub 13 e sub 15, com a participação de 14 equipes, no geral, das agremiações Olé Futsal, Vascão, Gaúcho, SLC Futsal, Galera da Estevão/Evers Segurança e Ágnus, de Araricá, Riozinho e Jean FC.

Destaque para o Riozinho, que se sagrou campeão sub 15, Olé Futsal, que conquistou a taça do sub 13 e Jean FC, que foi o vencedor do sub 11.

Um novo torneio está prevista para 17/12. O evento contou com apoio de Mercado Baratão, R7 Pneus, Santo Tempero, Aquecee Lanches e Bossle Segurança.