Ingressos para o show do Padre Ezequiel no Natal Luz podem ser trocados por brinquedos nos dias 3 e 4

Na sua 38ª edição, o Natal Luz de Gramado receberá o Padre Ezequiel Dal Pozzo, em única apresentação. O sacerdote é cantor, compositor e também mantenedor do projeto de evangelização “Despertar para o Amor”. Com alcance expressivo nas redes sociais, com cerca de 370 mil seguidores, Padre Ezequiel busca evangelizar através da música e também da comunicação por plataformas digitais. O show acontece dia 11 de dezembro de 2023, às 21 horas, no palco da Fantástica Fábrica de Natal no pavilhão 03 do Expogramado e terá o ingresso trocado por brinquedos novos.

Serão disponibilizados apenas 1.941 ingressos para o show. As trocas acontecem na próxima segunda e terça-feira, dias 4 e 5 de dezembro, e serão realizadas no Gabinete da Primeira Dama (Rua São Pedro, 85 centro de Gramado), na Secretaria de Cidadania e Assistência Social (Rua Getúlio Vargas, 484 bairro Piratini em Gramado) e no CRAS da Várzea Grande, sempre no horário das 9 h às 11h30 e das 13h30 às 17 h.

Para a troca será exigido comprovante de residência. Cada documento dará direito na troca a seis ingressos. Além do comprovante de residência é necessário apresentar CPF ou RG do titular.

O evento será realizado pela Gramadotur com o apoio do Gabinete da Primeira-Dama e Secretaria de Cidadania e Assistência Social. “Será um momento de fé e espiritualidade que desejamos proporcionar para a nossa comunidade e visitantes, por ser o Natal a data mais importante para nós, cristãos” comenta Rosa Helena Pereira Volk, Presidente da Gramadotur.

