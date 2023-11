Inscrições para o Prêmio Salão de Gramado de Design abrem dia 5 de dezembro

Em sua segunda edição o prêmio considerado o “O Oscar do Design do Brasil” traz nova categoria para ampliar o fomento do setor moveleiro e do varejo visando potencializar e inspirar o mercado

A 2ª edição do Prêmio do Salão de Gramado de Design está abrindo as inscrições a partir do dia 5 de dezembro de 2023 e irá até às 23h59 de 05 de fevereiro de 2024, e devem ser feitas pelo site www.premiodesign.salaodegramado.com.br preenchendo login, ficha de inscrições e seguir o regulamento.

A revelação dos vencedores será anunciada no dia 9 de junho de 2024, em noite de gala, no icônico Palácio dos Festivais, na cidade de Gramado (RS). A premiação é promovida pela XPO FEIRAS E EVENTOS, organizadora do Salão de Gramado – Feira de Design, Decoração e Mobiliário de Alto Padrão, que no próximo ano será realizada de 10 a 13 de junho, em edição comemorativa de 10 anos.

Considerado o “Oscar do Design do Brasil”, o prêmio é destinado a profissionais, estudantes, indústrias de móveis e novos talentos do Brasil e da América do Sul e contemplará o melhor do design de mobiliário, objetos e iluminação, que será avaliado por uma comissão julgadora composta por especialistas no setor do design de produtos e móveis, entre eles professores, jornalistas, críticos de design, associações e profissionais de design nas seguintes categorias:

Design com tecnologia emprega à produção

Design com traços contemporâneos

Brasilidade aplicada ao design

Iluminação e objetos de design para casa

Design de impacto positivo

Talento em ascensão – esta categoria visa lançar novos talentos no mercado e é direcionado à jovens designers formados com até 25 anos de idade.

Vitrine ou loja de mobiliário e design

Novidade

Nesta segunda edição, o Prêmio Salão de Gramado de Design traz a categoria “Vitrine ou Loja de Mobiliário ou Design” para concorrer com o objetivo de fomentar e incentivar este mercado que representa as tendências do segmento e é o grande motivador do consumo e do bem-estar do consumidor. E visando potencializar e inspirar os resultados comerciais do mobiliário autoral com suas vitrines.

O Prêmio Salão de Gramado de Design tem como papel fundamental incentivar e promover a evolução de segmento moveleiro de alto padrão com incentivo e fomento do setor de móveis através das indústrias, sejam elas expositoras ou não da feira Salão de Gramado criando a cultura do design como ferramenta estratégica de diferenciação no mercado. Tem por objetivo primordial qualificar e contribuir com a evolução do design autêntico em sua importância em toda cadeia do mercado.

Cronograma:

a) Início das inscrições: 05 de dezembro de 2023;

b) Encerramento das inscrições: 05 de fevereiro de 2024 às 23h59min;

c) Julgamento da Primeira Etapa: de 06 de fevereiro a 05 de março de 2024;

d) Divulgação dos resultados da Primeira Etapa: 06 de março de 2024;

e) Prazo para entrega dos produtos físicos selecionados: até 03 de maio de 2024;

f) Julgamento da Segunda Etapa: de 06 de maio a 31 de maio de 2024;

g) Divulgação dos vencedores: dia 09 de junho de 2024

h) Retirada dos produtos premiados e não premiados: deve seguir exclusivamente a data e horários de desmontagem da feira Salão de Gramado. De 10 a 13 de junho de 2024 das 8h às 17h;

i) Cerimônia de premiação: 09 de junho de 2024

j) Mostra dos produtos premiados na feira Salão de Gramado: de 10 a 13 de junho de 2024.

Serviços:

Data para as inscrições: de 05 de dezembro de 2023 até 23h59 de 05 de fevereiro de 2024.

Inscrições pelo site: www.premiodesign.salaodegramado.com.br

10ª Edição Salão de Gramado

Data: De 10 a 13 de junho de 2024

Horário: de 10 a 12 de junho das 10h às 19h | 13 de junho das 10h às 17h00

Local: Serra Park – Viação Férrea, 100 – Gramado (RS)

Contato: 55 (48) 3192.1964 | (48) 99159-4913

www.salaodegramado.com.br | @salaodegramado