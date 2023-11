Lei reconhece Canela como a Capital Nacional dos Parques Temáticos

Foi sancionada pelo presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, e publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (29) a Lei 14.738/23, que concede ao município de Canela (RS) o título de Capital Nacional dos Parques Temáticos. A norma é oriunda do projeto PL 4852/20, do deputado Bibo Nunes (PL-RS).

Presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin. Foto: Cadu Gomes/VPR

Canela tem uma área de 255 Km² e aproximadamente de 50 mil habitantes, de acordo com o IBGE. A cidade concentra 22 parques temáticos, dos mais variados tamanhos e conteúdos. “Esse investimento começou em 1973, com a fundação do Parque Estadual do Caracol, maior cartão-postal da Serra Gaúcha”, destacou o deputado.

“O fluxo decorrente da visitação aos parques de Canela propicia ganhos nas economias locais dos demais municípios em seu entorno na Serra Gaúcha”, acrescentou.