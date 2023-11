LIDE RS promove Fórum de Desenvolvimento e Competitividade da Serra Gaúcha

Evento será realizado no dia 7 de dezembro no Kempinski Laje de Pedra, em Canela

O LIDE RS promove, na manhã do próximo dia 7 de dezembro (quinta-feira), o Fórum de Desenvolvimento e Competitividade do Rio Grande do Sul 2023. O evento acontece em Canela, das 8h às 14h, no Kempinski Laje de Pedra (R. das Flores, 222). O prefeito de Canela Constantino Orsolin, o secretário de Turismo de Canela, Gilmar Ferreira, o vice-prefeito de Gramado, Luia Barbacovi e a secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Porto Alegre, Julia Evangelista Tavares já confirmaram presença.

Com o objetivo de discutir mecanismos e meios para o caminho do crescimento, o Fórum terá como palestrantes o vice-presidente de Operações na Aegea Saneamento e Participações S.A, Leandro Marin; o diretor de Relações Institucionais na Aegea, Fabiano Dallazen, e o prefeito de Canela, Constantino Orsolin.

“Nesta oportunidade vamos falar dos impactos do saneamento no desenvolvimento econômico e social da Serra e como as políticas da nova Corsan nortearão a melhoria do turismo na região e para as comunidades. Também queremos ouvir sobre os desafios do Saneamento e a atuação da Aegea no Rio Grande do Sul, a maior e mais conceituada empresa de Saneamento do Brasil”, avalia o presidente do LIDE RS e Embaixador do Centro de Liderança Pública (CLP) no Estado, Eduardo Fernandez.

Nesta edição do encontro, o Kempinski Laje de Pedra se soma ao LIDE RS no esforço de contribuir com as discussões sobre como potencializar os setores produtivos e vocações econômicas da região. O empreendimento, primeiro da rede Kempinski na América do Sul, tem o objetivo de criar um novo paradigma na hotelaria brasileira, colocando Canela e os Campos de Cima da Serra entre os destinos mais sofisticados e desejados do mundo a partir da valorização das belezas naturais, da cultura e das tradições gaúchas.

SERVIÇO

Evento: Fórum de Desenvolvimento e Competitividade da Serra Gaúcha

Data: 07 de dezembro (quinta-feira)

Hora: das 8h às 14h30min

Local: Kempinski Laje de Pedra

Endereço: R. das Flores, 222, Canela – RS

Programação:

08h – Credenciamento e Café da Manhã no Salão Vale do Quilombo, do Restaurante 1835

09h – Início das apresentações com a participação do diretor comercial do Kempinski Laje de Pedra, Cezar Haik

12h – Tour guiado para conhecer o futuro Kempinski Laje de Pedra

12h45min – Almoço experiência gastronômica no Restaurante 1835

14h30min – Encerramento

Sobre o Kempinski Laje de Pedra

O Kempinski Laje de Pedra Hotel & Residences, em Canela (RS), será o primeiro empreendimento sob a bandeira da rede de luxo alemã no Brasil. O projeto de retrofit e ampliação do prédio icônico, em execução, inclui as Kempinski Residences, além de um pool de serviços e comodidades únicos, com padrão de excelência Kempinski. A previsão de inauguração é em 2026.