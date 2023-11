Prawer projeta aumento de mais de 30% para vendas na temporada de Natal

Gramado é a Cidade do Natal e a Capital do Chocolate Artesanal no Brasil. Nesta época do ano, portanto, uma excelente dica de presente nos festejos natalinos é presentar com o autêntico chocolate de Gramado, representado pelos lançamentos da Prawer. Pioneira na produção de chocolates artesanais na região, a marca lançou uma linha exclusiva para a temporada de Natal trazendo 21 produtos, sendo 18 embalados e três a granel. A produção da Prawer foi inclusive otimizada e ampliada para essa época do ano, com aumento de 30% na projeção de vendas em toda a linha na comparação com 2022.

“Alguns produtos, como a linha de panetones, já bateram a meta de vendas ainda no mês de novembro. Até início de dezembro, certamente vamos superar essa projeção de 30% de crescimento em vendas na temporada de Natal”, prevê Jéssica Sachet, gerente comercial da Prawer Chocolates. Segundo a gestora, a empresa já vendeu praticamente toda a projeção de vendas planejada. A venda ocorre em empórios premium de todo Brasil, e nas lojas próprias de Gramado, além das lojas parcerias em Porto Alegre e Santa Maria. “Por conta dessa grande procura no Natal e em outras épocas do ano, como na Páscoa, estamos planejando a abertura de uma nova fábrica da Prawer em 2024, para aumentar a nossa produção e assim melhor atender ao mercado”, completa.

Entre os destaques da Prawer para o Natal estão o panetone de avelã, o panetone de gotas de chocolate, o bombom de frutas vermelhas com marshmallow, o bombom de figo com manjericão e chocolate dark e uma caixa especial de bombons alcoolicos com temática do Natal Luz de Gramado. A caixa possui embalagem com imagens do pórtico da cidade todo iluminado e da famosa Igreja de São Pedro, contendo seis bombons: dois de espumante brutt, dois de espumante rosé e dois de vinho tinto. Os vinhos e os espumantes usados na composição dos bombons são da Vinícola Laurentia, que a exemplo da Prawer também é administrada pela HR Group S/A. Essa edição da caixa de bombons é limitada, com apenas mil unidades.