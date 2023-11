Viaduto da ERS-115: Trânsito será liberado nesta quarta-feira (29)

Rotatória do bairro Várzea Grande será bloqueada e fluxo de veículos passará pela elevada

A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) alerta a população e os motoristas para a liberação do tráfego de veículos no viaduto da ERS-115 — entre a Av. 1º de Maio e a Av. do Trabalhador, na localidade de Várzea Grande, em Gramado, com previsão para ocorrer a partir da manhã desta quarta-feira (29/11).

A liberação se deve em função de obras para o fechamento da rotatória que é atualmente utilizada. Diante da atuação das equipes da EGR, haverá a orientação do tráfego de veículos pelo viaduto.

Para facilitar o deslocamento dos usuários pelo novo dispositivo, haverá a presença de equipes de sinalização da EGR e a colocação de placas para orientar os motoristas.

Nesse período de adaptação ao trânsito, a EGR pede atenção redobrada, prudência e paciência aos motoristas. A presença de trabalhadores pode ocasionar redução de velocidade. Por isso, é importante ficar atento às sinalizações e aos limites de velocidade indicados nas rodovias.