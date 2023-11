Acadêmicos concluem semestre com jantar para convidados

Os acadêmicos das disciplinas Cozinha Mediterrânea e Confeitaria Básica, do curso superior de Gastronomia do Campus Universitário da Região das Hortênsias, elaboraram um jantar para convidados na terça-feira (28). O evento ocorreu no Restaurante Didático.

Segundo a professora Kátia Viana de Souza, a atividade marcou o encerramento do semestre letivo como a última avaliação. Os pouco mais de 20 estudantes definiram o cardápio e cuidaram da produção e organização, com os professores apenas acompanhando os trabalhos.

À mesa, pessoas ligadas ao trade e egressos da UCS puderam experimentar várias receitas: de entrada, salada do Mediterrâneo e miniabóbora glaceada; bacalhau confit com minivegetais assados e stinco de cordeiro com cuscuz marroquino como pratos principais; nas sobremesas, gelatto de baunilha com sopa de frutas vermelhas e crocante de nozes.

A cozinha mediterrânea, por exemplo, é fresca e suave, com temperos usados por povos antigos. Cada prato servido era introduzido por alguma explicação sobre a receita e seus ingredientes. “A sobremesa tem o poder de fechar o jantar com chave de ouro”, disse a professora Suélen França.

O tecnólogo em Gastronomia da UCS Hortênsias é um curso superior de curta duração, com conclusão em dois anos. Ao longo dos semestres, os acadêmicos recebem certificações intermediárias e, se já atuarem na área, podem aproveitar competências ao longo da formação.