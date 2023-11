Donna conquista título no Futsal Feminino e Amigos é campeão do Futsal Sênior

Decisões movimentaram a noite de quarta-feira (29) no Ginásio do bairro Santa Marta

A bola pesada rolou no ginásio do bairro Santa Marta na noite de quarta-feira (29) em partidas que decidiram as equipes campeãs de duas categorias. No jogo de abertura, pelo Futsal Sênior, o Amigos bateu o Caedi por 5 a 0 e levou o título da competição. Os gols foram assinalados por Caico, Paco, Darlei, Betinho e Fióti.

Já na partida de fundo, pelo Futsal Feminino, as gurias do Donna confirmaram o favoritismo e venceram a finalíssima de virada pelo placar de 3 a 1 sobre as meninas da equipe Antes do Bar. Os gols do time campeão foram marcados por Priscila (duas vezes) e Ângela, enquanto que Morgana balançou as redes para o Antes do Bar.

PREMIAÇÃO DOS CAMPEONATOS:

FUTSAL SÊNIOR

Campeão – Amigos

Vice-campeão – Caedi

3º lugar – AFCEEE

4º lugar – Dej

Goleiro Menos Vazado: Xandão (Amigos)

Goleador: Emerson (AFCEEE), Cristiano Colombo (Amigos) e Paco (Amigos)/todos com seis gols

Destaque do Campeonato: Carroira (AFCEEE)

Destaque da Final: Caico (Amigos)

Melhor Técnico: Claudinho (Amigos)

Disciplina: Amigos

FUTSAL FEMININO

Campeã: Donna Futebol Clube

Vice-campeão: Antes do Bar

3 lugar: MPF

4 lugar: As Gurias

Goleira Menos Vazada: Natália Gross (Donna)

Goleadoras: Taís e Priscila (Donna)/cinco

gols cada

Destaque do Campeonato: Carine (Donna)

Destaques da Final: Priscila (Donna) e Caroline (Antes do Bar)

Melhor Técnico: Théo (Donna)

Disciplina: As Gurias e MPF