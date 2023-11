Iniciadas as obras no bairro Três Pinheiros

Na manhã desta quinta-feira (30), equipes contratadas pela Prefeitura de Gramado iniciaram as obras apontadas pelo plano de ações para o bairro Três Pinheiros. Os trabalhos envolvem a colocação de um talude no muro de contenção junto a Perimetral, drenagem e remoção de árvores de grande porte e instalação de pontos de monitoramento com dois pluviômetros.

“Foi uma determinação do nosso prefeito Nestor Tissot e do vice Luia, que iniciássemos as obras assim que tivéssemos o relatório com as ações a serem seguidas e isso está sendo feito. Contratamos uma empresa terceirizada para realizar as obras e fazer tudo com rapidez e segurança”, destaca o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Rafael Ronsoni.

O relatório de ações emergenciais para os movimentos de massa no Bairro Três Pinheiros foi elaborado pela empresa Azambuja Engenharia e Geotecnia e entregue à Prefeitura na terça-feira (28). O documento separou o bairro Três Pinheiros em três áreas:

Locais de baixo risco de danos (área VERDE): Compreende a 81 edificações no bairro Três Pinheiros e 02 edificações no bairro Planalto. Famílias dessa área retornaram para suas residências nesta quarta-feira (29).

Locais de risco moderado de danos (área AMARELA): Compreende a 30 edificações do bairro Três Pinheiros. Famílias dessa área retornam para suas residências após a conclusão das obras que começaram a ser realizadas nesta quinta-feira (30).

Locais de risco elevado de danos (área VERMELHA): Todo loteamento Don Felipe, 01 edificação no bairro Planalto e 15 edificações no bairro Três Pinheiros. Famílias destas áreas ainda não têm previsão de retorno.

Atualmente, 16 pessoas seguem abrigadas no Pavilhão da Escola Senador Salgado Filho, no bairro Piratini, e 30 no Pavilhão da Escola do bairro Altos da Viação Férrea.

Crédito: Ascom/PMG