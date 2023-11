Marcello Caminha e Orquestra de Concertos de Erechim são as atrações musicais do Estação Cultural em Canela no próximo final de semana

Mais um final de semana de excelentes atrações na Estação Campos de Canella – a Rua Coberta de Canela. Realizado pela S&S Cultura Turismo e Eventos, o projeto Estação Cultural em Canela – Cultura o ano todo apresenta Marcello Caminha com o show Natal em Cordas, no sábado, dia 2 de dezembro, a partir das 18 horas. Natal em Cordas apresenta um grande espetáculo que mostra as mais emocionantes canções natalinas tocadas em ritmos gaúchos, além de conhecidos temas do cancioneiro rio-grandense. Com a participação de qualificados músicos que o acompanham, Marcello Caminha mais uma vez apresenta seu toque peculiar das cordas do violão, em show que apresenta uma sonoridade diferenciada e uma estética que encanta o espectador com lindos arranjos. Marcelo Caminha foi o músico que abriu a série de espetáculos musicais do projeto Estação Cultural em Canela, no dia 23 de setembro. Ele é um dos músicos mais premiados do sul do Brasil, com uma carreira de mais de 30 anos, trajetória em que já gravou 14 discos e inúmeras viagens pelo país e exterior. Para o show em Canela, o repertório terá Natal em cordas, Alguém distante, Flor de campo, De todo laço, Lua cheia, Querência do céu, Gaúcha, Imagens, Polquinha do Seu Kleber, Dançando tranquilo, Vanerão Gaúcho, Missioneiro, La Província, Da fronteira ao Sertão e Pantaneira. As intervenções de artes circenses ficará ao cargo do Ponto de Cultura Kombinação.

Marcello Caminha. Foto: Dom Sete

Já no domingo, dia 3, a partir das 17 horas, a atração musical é a Orquestra de Concertos de Erechim, que tem um papel muito importante no cenário orquestral gaúcho, sendo uma das orquestras mais antigas do país – com 73 anos de atividades ininterruptas, tendo conquistado em 2023 o título de Patrimônio Artístico, Cultural e Imaterial do município de Erechim – criada antes da OSPA, inclusive. Ao longo de sua história foi composta por músicos voluntários e apaixonados pela música, porém, nos últimos anos, passou a buscar a profissionalização, integrando professores e músicos profissionais contratados para ministrar aulas e também participar da Orquestra de Câmara. Além da Camerata, uma orquestra com os alunos da escola de música e grupos corais. Desde 2022 passou a contar com a Direção Artística e regência do Maestro Bernardo Grings. Além da Camerata, a OCE possui uma orquestra com os alunos da escola de música e grupos corais. Para 2024 tem o projeto de realizar uma série de concertos Sinfônicos em Erechim e região. A Orquestra de Erechim se apresentaria em Canela no dia 19, mas o show precisou ser transferido devido à transtornos no deslocamento causados pelas fortes chuvas que assolaram o Estado naqueles dias. Para o próximo domingo, o repertório tem: Pequena Serenata Noturna, Wolfgang Amadeus Mozart; Laschia ch´io pianga, Georg Friedrich Händel; Marcha Radetzky, Johann Strauss (Pai); Por una Cabeza, Carlos Gardel; Hallelujah, Leonard Cohen; The Typewriter, Leroy Anderson; Desgarrados, Sérgio Napp e Mário Barbará; Mercedita, Ramón Sixto Rios; Bond… James Bond (Trilhas), Arr: Robert Longfield; Festival Natalino II (Vinde Cantai – Natal – Noite Feliz), Arr: Márcio Buzatto; Panis Angelicus, César Franck; Cinema Paradiso, Ennio Morricone; Certos Amigos, Daniel Lucena; Jingle Bells Rock, Joe Beal e Jim Boothe; Que a luz de Cristo Brilhe, Tom Fettke; e, Bate o sino, Autor desconhecido.

O circo no domingo será apresentado pela Trupe de 5.

Realizado pela S&S Cultura Turismo e Eventos, o projeto Estação Cultural em Canela é executado através da lei federal de incentivo à cultura. Assim, são apoiadores culturais: Samburá, Buffon, Nutrire, Tide Brasil, Rivatti, Progás, Braesi, Laguetto, Difatto, Ls Nogueira, GP Pneus e Estação Campos de Canella. Ministério da Cultura – Governo Federal Brasil. União e Reconstrução.

Serviço:

Estação Cultural em Canela – Cultura o Ano Todo

Local: Estação Campos de Canella – Rua Coberta de Canela

Sábado, 2 de dezembro:

Show: Natal em cordas – Marcello Caminha

Horário: 18 horas

Espetáculo circense: Kaiu da Kombi

Horário: 16 e 18 horas

Domingo, 3 de dezembro:

Show: Orquestra de Concertos de Erechim

Horário: 17 horas

Espetáculo circense: Trupe de 5

Horário: 17 horas

Os shows terão entrada franca.