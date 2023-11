Policiais Civis participam do Curso de Porte Velado

Na terça-feira (28), policiais civis da 2ª Delegacia de Polícia Regional do Interior (2ª DPRI) participaram do curso de Porte Velado, que teve como objetivo aprimorar as técnicas de porte e emprego de arma de fogo aos policiais das delegacias da região.

Foram abordados os seguintes temas: Regras de segurança, conduta com arma de fogo, soluções de panes, tiros em múltiplos alvos, tiros barricados e tiros em deslocamento. Ao total foram 70 disparos por policial, divididos em cinco oficinas.

A instrução foi ministrada pelo Escrivão de Polícia, Rafael Haubert. Haubert encontra-se no reforço do primeiro período da Operação Serra.

Na próxima sexta-feira (01), haverá outra edição do curso para o efetivo da região. Importante ressaltar que este foi o terceiro ano de instruções. Os anteriores abordaram TÁTICO DE PISTOLA, em 2021, e COMBATE VEICULAR, em 2022.

O delegado Gustavo Celiberto Barcellos, titular da 2ª Região Policial, ressaltou a importância de proporcionar cursos e instruções ao efetivo da região, objetivando o aperfeiçoamento funcional e pessoal.