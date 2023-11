Prawer Chocolates anuncia parque em Gramado com tema do filme A Fantástica Fábrica de Chocolate

A marca gramadense Prawer, reconhecida como a primeira fábrica de chocolates artesanais do país e recentemente adquirida pelo HR Group S/A, anuncia a criação de um novo parque temático no centro de Gramado. O empreendimento será construído no mesmo local do Parque Knorr, recentemente adquirido pelo HR Group S/A. A temática do parque é inspirada em “A Fantástica Fábrica de Chocolate”, clássica história lançada em 1964, que, neste dezembro, conta com o tão esperado lançamento de um novo filme. A adaptação cinematográfica mais conhecida é “Willy Wonka & the Chocolate Factory” (1971), estrelada por Gene Wilder como Willy Wonka. Outra adaptação cinematográfica foi lançada em 2005, dirigida por Tim Burton e estrelada por Johnny Depp como Willy Wonka.

A história gira em torno de um menino chamado Charlie Bucket, que ganha um bilhete dourado que o permite visitar a misteriosa fábrica de chocolates de Willy Wonka, onde toda a aventura acontece. O título do livro e das adaptações cinematográficas pode variar ligeiramente, mas o enredo geral permanece o mesmo: a jornada mágica de crianças em uma fábrica de chocolate. Apesar de ter sido escrita como uma história infantil, o enredo ganha forma entre todas as gerações.

Dentro desta temática, a Prawer também lançou com pioneirismo a barra premiada com o Golden Ticket (ticket dourado), que já teve 30 mil unidades vendidas. “O sucesso de vendas da barra Golden Ticket é um pequeno preview do que estamos planejando para o Parque Knorr. Será algo jamais visto, uma imersão em um mundo cativante” afirma o diretor do Parque, José Augusto Freiberger. “Com o lançamento do novo filme previsto para dezembro, lançamos as barras em homenagem a essa obra prima do cinema mundial no início de novembro. As barras Golden Ticket foram inspiradas no estilo de arte do diretor do segundo filme, Tim Burton, com traços fortes e marcantes, mas ao mesmo tempo lúdicos e divertidos, o que trás leveza e alegria ao projeto”, explica Cássio Freitas de Castilhos, gerente de marketing da Prawer.

Jéssica Sachet, gerente comercial da Prawer, acrescenta que as metas de vendas da marca para o ano foram atingidas ainda em novembro, e que a projeção para 2024 é a criação de uma nova fábrica para atender o crescimento de consumo. Recentemente, a Prawer anunciou uma projeção de crescimento de 500% e a abertura de 50 novas lojas até o final de 2025.