Corsan admite problemas no abastecimento de água no Alpes Verdes, em Canela

Há 14 dias sem água, moradores cobram providências da companhia

Moradores do Bairro Alpes Verdes, há duas semanas, procuram a redação da Folha para relatar problemas no abastecimento de água. Segundo eles, desde o sábado de 18 de novembro, quando a região foi atingida por um forte temporal, a água não retornou às torneiras.

Um dos bairros mais altos e mais distantes do Município de Canela, o Alpes Verdes enfrenta problemas recorrentes com o abastecimento de água, mas, desta vez, são cerca de 14 dias sem abastecimento, segundo os moradores, não há pressão nas torneiras, as caixas não enchem e nenhuma reposta é enviada pela Corsan.

Nossa reportagem entrou em contato com a gerência regional das Hortênsias, que, na quarta (29), informou problemas de energia elétrica no ponto de captação de água no Poço da Faca, junto ao Rio Caí, mas, novamente, a água não retornou.

Hoje, a Corsan, através da gerencia regional, voltou a admitir problemas. Segundo a companhia, quando a rede seca, que foi o que aconteceu no dia 18 de novembro, vários problemas se formam na rede, como ruptura de tubulação, presença de ar no canos e falta de pressão.

A companhia informou que está trocando o equipamento de bombeamento, que fica localizada na praça do Bairro Leodoro de Azevedo, e fazendo uma varredura na rede, para verificar possíveis pontos de ruptura. A previsão é de que a água volte às torneiras do Alpes Verdes durante a madrugada deste sábado (2).