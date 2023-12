Homem não identificado é encontrado morto em Gramado

O corpo de um homem, ainda não identificado, aparentando em torno dos 55 anos, foi encontrado no bairro Floresta, em Gramado, por um geólogo que trabalhava no local. O fato aconteceu no início desta tarde e será investigado pela Polícia Civil do Município.

A perícia, informalmente, não constatou morte violenta, podendo se tratar de um morador das redondezas. Os ferimentos encontrados podem ter origem pela queda nas correntezas do riacho. O corpo irá para necropsia para constatação da causa morte.

A Delegacia de Gramado trata o caso como prioridade para esclarecimento integral dos fatos.