OPINIÃO FORTI • Quem Ama Cuida!

Nas declarações públicas que nosso prefeito Constantino concede sempre o asfalto é um dos assuntos mais citados. Nosso gestor sempre fala que levar asfalto para diversas ruas é dar dignidade para as famílias que ali habitam. Fala também em iluminação pública e entende que é item extremamente necessário para a população.

Concordo muito com essas afirmações. Acho que fazer essas melhorias acaba sendo algo importante para toda comunidade. Um ato de amor para com o próximo. Mas quem ama cuida, segundo o ditado popular. E tenho notado sistematicamente que o asfalto colocado não anda bem cuidado.

São vias e vias esburacadas, seja lugares centrais, como a Júlio de Castilhos ou o início da Dona Carlinda, seja ruas com paralelepípedos em péssimo estado de conservação, como a Tenente Manoel Correa ou a rua Santa Terezinha. Entendo perfeitamente que a implementação de novas vias com asfalto seja essencial. Mas a manutenção precisa ser constante e isso, nesse momento, não está acontecendo.

Por outro lado hoje nosso prefeito explicou melhor a situação da Rua Ruy Vianna Rocha que é tão cobrada por moradores da região. Essa não podemos colocar na conta do poder público porque envolve diversas questões ambientais que estão sendo resolvidas. Obra essencial para desafogar o trânsito, inclusive.

Capítulo 1423

Segue a saga do querido Domo. Quando a gente pensa que será resolvido, ele segue aparecendo, tal qual aquele parente indesejado que vem pra almoçar e fica uma semana na nossa casa. Agora o desinflado domo está lá. Metros e metros de lona em um terreno que é muito bem localizado e visto por todos. Quase uma piscina desinflada que ficou com um pouco de água. Olha, é complicado. Juro que não queria mais falar no assunto, mas é difícil.

Paradinha de Domingo

Por outro lado está muito bonita a paradinha de domingo promovida pelo pessoal do Centro Social Padre Franco. Sempre as 16 horas o encanto e magia de natal descem a Felisberto fazendo a alegria de todo mundo que está ao redor. Parabéns para toda a turma.