PSDB de Canela promove reunião do diretório e discute futuro da cidade

O PSDB Canela promoveu reunião na noite do último dia 30, no prestigiado Grande Hotel. No encontro, o líder Gilberto Cezar, o presidente do partido Felipe Caputo e o ex-secretário estadual Moacir Cardoso proferiram discursos envolventes para os presentes, permeados por um otimismo contagiante.

O potencial transformador do engajamento político para a construção de uma cidade melhor, mais organizada e comprometida em atender às necessidades de sua população foram pauta do encontro.

Ao abordar as perspectivas para o futuro, os líderes do PSDB Canela demonstraram um comprometimento firme com a melhoria da qualidade de vida da comunidade. Discutiram ideias inovadoras e estratégias que visam não apenas resolver desafios presentes, mas também pavimentar o caminho para um desenvolvimento sustentável e inclusivo.

“É Hora de reafirmar a união de cada um de nós, temos quadros, pessoas, estamos crescendo e precisamos trabalhar para colocar as pessoas certas nos lugares certos” afirmou Gilberto.

Preparando-se campanha eleitoral de 2024, o partido intensifica esforços realizando reuniões mensais com seus filiados. Essa prática reforça o compromisso do PSDB Canela com a transparência, participação ativa da base e a construção de uma plataforma sólida para as eleições que estão por vir.

A reunião, que contou com cerca de 40 pessoas, não apenas serviu como um espaço para discursos, mas também como um fórum de ideias, fortalecendo os laços entre os membros do partido e consolidando uma visão coletiva para o futuro da cidade. O PSDB Canela, guiado pela visão e liderança de seus representantes, segue firme em sua missão de contribuir para o progresso e bem-estar da comunidade canelense.