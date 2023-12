Brigada Militar apreende três motocicletas que perturbavam o interior de Três Coroas

Na tarde de sábado (02), a Brigada Militar, através da Força Tática do 1º BPAT, realizou ações no Bairro Linha Café, na cidade de Três Coroas.

Ao longo dos últimos dias, a Brigada Militar vinha recebendo denúncias, através do 190, que motociclistas trafegavam pela localidade, principalmente na Rua Brasil e Furnas, executando manobras perigosas, acelerações e ainda não respeitando pedestres e demais veículos na via, com frequência.

Durante policiamento, por volta das 17h30, foram visualizadas três motocicletas, sendo dado sinais sonoros e luminosos para abordagem, porém nenhum deles parou. Os condutores seguiram em alta velocidade com manobras em ziguezague, arrancada brusca e frenagem com derrapagem.

A abordagem ocorreu cerca de 15 minutos depois, quando as motocicletas estavam na lateral da via, próximo a barranca de um rio. Duas das motocicletas estavam com as placas dobradas para cima, e uma com a placa totalmente coberta por fitas.

Os três condutores foram identificados: um de 20 e outro de 21 anos, este segundo com antecedentes por roubo, posses de entorpecentes e várias vezes por trafegar com velocidade incompatível com a via. O terceiro abordado é um adolescente de 17 anos.

Os três foram encaminhado a delegacia onde foi registrada ocorrência por direção perigosa e racha. As motocicletas também foram apreendidas.