Comunidade canelense está engajada nos debates para construção do novo Plano Diretor

Oficinas temáticas e territoriais contaram com grande participação popular

A Administração Municipal de Canela, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, juntamente com a Fundação Luiz Englert, segue desenvolvendo o cronograma de trabalho visando a construção do novo Plano Diretor do município. Na semana passada foram realizados cinco encontros com a comunidade dentro das oficinas temáticas e territoriais, com o propósito de obter informações que serão anexadas em um diagnóstico sobre a cidade, contendo ainda uma base de dados que integram diversos setores do município.

A população participou efetivamente das audiências públicas nas oficinas territoriais realizando apontamentos e questionamentos conforme cada região do município. Já as oficinas temáticas foram destinadas a participação de profissionais de diferentes áreas, proporcionando debates técnicos sobre meio ambiente, infraestrutura urbana, mobilidade, turismo, educação, entre outros temas. “Estamos tendo uma representação comunitária extraordinária nos encontros aqui em Canela, principalmente na qualidade das discussões. São cidadãos e profissionais que conhecem a realidade do município, e aliando nosso diagnóstico técnico com este diagnóstico perceptivo das pessoas que vivem aqui, alcançamos um ponto que valida e reforça a necessidade de mudanças no Plano Diretor”, destaca o professor Paulo Antônio Zawislak, da Fundação Luiz Englert.

MINUTA DE LEI PREVISTA PARA JUNHO DE 2024

Já o professor Benamy Turkienicz, que coordena os pesquisadores da fundação, ressalta que está havendo um alto grau de convergência entre aquilo que a população entende como ‘problemas’ para os bairros com a análise da base de dados. “Com isso existe um consenso entre o que é prioridade para o plano e o que nossa equipe precisa trabalhar para Canela”, avalia Benamy.

O secretário de Meio Ambiente e Urbanismo, Alfredo Schaffer, lembra que o trabalho terá continuidade em 2024 com novas audiências públicas e a apresentação das propostas. A perspectiva é de que a Minuta de Lei do novo Plano Diretor de Canela esteja consolidada em junho de 2024. “Iniciamos a elaboração de um grande diagnóstico da nossa cidade para uma análise mais profunda dos problemas e identificarmos onde devemos melhorar! A participação popular está sendo fundamental e faço um apelo para que a comunidade continue participando integralmente deste processo. É um planejamento que vai nortear as ações a serem desenvolvidas pelos próximos dez anos em nosso município”, finaliza Alfredo Schaffer.

A população pode acompanhar o cronograma de reuniões e audiências públicas pelo site canela.rs.gov.br e também pelas redes sociais da Prefeitura de Canela.