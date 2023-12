Homem é preso por furto e arrombamento em estabelecimento comercial de Canela

Na noite de domingo (03), por volta por volta das 18h30, a Brigada Militar de Canela foi acionada, via 190, na Rua José Pedro Piva, Bairro Vila Suzana, para averiguar a suspeita de um indivíduo ter arrombado uma pousada, onde quebrou mesas, cadeiras, garrafas de bebidas e outros objetos.

A guarnição da Força Tática foi ao endereço, onde foi visualizado o estabelecimento revirado e com os danos causados. Populares informaram que o suspeito teria saído e estaria no interior de uma obra, a cerca de 50 metros do local. O autor foi visualizado e estava com um estilete nas mãos, não respeitando as ordens de abordagem.

Após detido, foi encontrado duas garrafas de vinho e três garrafas de cachaça furtadas da pousada. O homem, de 27 anos, com antecedentes por estupro de vulnerável, ameaça, lesão corporal, vias de fato e tráficos de drogas, foi preso em flagrante e encaminhado ao presídio de Canela.