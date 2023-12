Jornalistas argentinos visitam Canela

Três jornalistas argentinos visitaram Canela no sábado (2.12). Eles vieram a convite da Secretaria de Estado do Turismo para uma viagem ao longo de uma semana e meia no Estado. Neste período, passaram por destinos consagrados como o Litoral Norte e a Serra Gaúcha e também conheceram lugares ainda pouco explorados pelos hermanos.

Em Canela, os jornalistas Diego Ricardo Jemio, do EL CLARÍN; Andrea Jorgelina Ventura, do LA NACIÓN; Fabian Oscar Marelli, do LA NACIÓN, foram recebidos pelo secretário municipal de Turismo e Cultura, Gilmar Ferreira e visitaram os atrativos Space Adventure, Parque do Caracol, Skyglass, Noite Gaúcha – Garfo e Bombacha, Catedral de Pedra e Pé da Cascata Explorer.

O grupo segue no Estado até amanhã (5.12) e conheceram locais como Torres, Mampituba, Cambará do Sul, Gramado, Nova Petrópolis, Bento Gonçalves e Garibaldi.