Projeto Sonho Olímpico promove Copa Guri – Taça Chaulet Sub 09 e Sub 17

O Projeto Sonho Olímpico, dedicado ao desenvolvimento e formação de jovens talentos esportivos, está prestes a realizar um evento marcante para encerrar o ano de 2023: a Copa Guri – Taça Chaulet Sub 09 e Sub 17. Este torneio de base tem como objetivo proporcionar uma experiência única aos jovens atletas, ao mesmo tempo em que presta uma homenagem especial à família Chaulet, que desempenhou um papel significativo no apoio ao esporte na região.

O evento está marcado para o dia 17 de dezembro e promete ser um dia repleto de emoções e talento esportivo. A Copa Guri será a oportunidade para que os jogadores das categorias Sub 09 e Sub 17 mostrem suas habilidades em campo, enquanto celebram o encerramento de um ano de dedicação e esforço.

Destacando a importância da família Chaulet, o evento contará com uma homenagem especial durante a cerimônia de abertura. Essa é uma maneira carinhosa de reconhecer o apoio contínuo e a contribuição significativa que a família Chaulet tem proporcionado ao desenvolvimento do esporte na comunidade.

As inscrições para a Copa Guri – Taça Chaulet estão abertas, e os interessados podem garantir a participação entrando em contato pelo telefone 54 996778594. O objetivo do projeto é preencher o calendário esportivo da base, oferecendo mais oportunidades para os jovens jogadores se destacarem diante de seus professores, familiares e demais apoiadores.