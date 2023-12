PSD de Gramado promove confraternização de fim de ano no próximo sábado

No próximo sábado, dia 9 de dezembro, acontece a confraternização de fim de ano do Partido Social Democrático – PSD de Gramado. O evento será realizado a partir das 11h, na Sede do Esporte Clube Canarinhos, Rua Vera Cruz – 615, no bairro Piratini, e deve reunir muitas pessoas. São esperados filiados, simpatizantes, amigos, lideranças e autoridades.

“O encontro será uma oportunidade para estarmos em contato mais próximo com nossos filiados. Estamos afinando os nossos discursos para o próximo ano e vamos fortalecer ainda mais o nosso partido. Construímos um trabalho muito bonito até aqui e vamos iniciar 2024 muito confiantes”, disse o presidente do PSD, Sidi Silveira.

A ex-senadora da República, Ana Amélia Lemos (PSD/RS), e o ex-jogador de futebol e deputado federal, Danrlei (PSD/RS), além de lideranças municipais e estaduais já confirmaram presença no evento. Quem tiver interesse em participar pode confirmar a presença pelo WhatsApp (54) 99703-6679. Os cartões para o almoço estão sendo vendidos no valor de R$ 20.