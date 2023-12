Ramon Augusto Marcadenti brilha no Campeonato Gaúcho de Tiro Esportivo

O Clube Grêmio Atiradores de Novo Hamburgo foi palco de uma intensa competição no último fim de semana (2 e 3), quando atletas de todo o estado se reuniram para a final do Campeonato Gaúcho de Tiro Esportivo. Entre os competidores, destacou-se Ramon Augusto Marcadenti, representante do Clube Tiro Esportivo Canela, que conquistou o título de campeão gaúcho em duas categorias: saque rápido e tiro rápido de precisão com pistola 22.

A competição, organizada pela Federação Gaúcha de Tiro Prático, ocorre em diversas etapas ao longo do ano, culminando na emocionante final deste fim de semana. Ramon, com sua perícia e habilidade notáveis, não apenas se consagrou campeão em ambas as modalidades, mas também alcançou a posição de destaque no ranking geral, superando todos os atletas participantes.

As medalhas conquistadas por Ramon correspondem às diferentes etapas da competição, evidenciando sua consistência ao longo do campeonato. Além disso, os troféus recebidos refletem não apenas seu desempenho em sua classe específica, mas também sua posição superior no ranking geral, uma conquista notável que destaca sua maestria no esporte.

Com essa vitória, Ramon não apenas eleva o nome do Clube Tiro Esportivo Canela, mas também firma seu lugar de destaque no cenário do tiro esportivo gaúcho. Sua dedicação e conquistas certamente servirão de inspiração para futuros atletas que buscam excelência nesse desafiador esporte.