BLOG DA TV MENORAH

Certa vez, uma revista brasileira noticiou o encerramento da reunião anual da Associação Americana para o Progresso da Ciência, nos Estados Unidos, dizendo que Deus é saúde para as nossas emoções e também para nossa saúde física. Nessa reunião, cientistas apresentaram duzentos e doze estudos e projetos de pesquisas. Para surpresa de muitos, setenta e cinco por cento desses trabalhos científicos deram ênfase à importância da religião para a saúde física e mental das pessoas.

Outra conclusão a que os pesquisadores chegaram foi que orar alivia a tensão do dia a dia e combate o stress. Essas notícias, trazidas por esses cientistas, revelam uma verdade: o homem foi feito para Deus. Por mais que tentemos disfarçar e dizer que não, a verdade é que o homem precisa de Deus. Somente em Deus encontraremos a razão da nossa existência, somente em Deus encontraremos paz e alegria constantes e inabaláveis, somente em Deus encontraremos resposta às nossas mais íntimas e profundas interrogações e angústias sobre nós mesmos.

O rei Salomão disse que Deus colocou a eternidade no coração do homem: “Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo; também pôs a eternidade no coração do homem…” (Eclesiastes 3:11). É isso que gera, nas pessoas, a necessidade de se voltarem para o espiritual, para o transcendente, ou seja, para além do que é visível e palpável. Nossa alma foi produzida exclusivamente para conter Deus. Se não estivermos nessa condição e nessa posição, nos sentiremos frustrados, deprimidos e insatisfeitos.

Infelizmente, alguns, nessa busca, são desviados para longe de Deus, sendo enganados por homens ou pelo inimigo de Deus. Por outro lado, outros recebem a vida e a natureza divina e encontram a única resposta: o Senhor Jesus Cristo é a solução de Deus para o homem. Somente Cristo pode preencher o vazio interior que você está sentindo neste momento. Apenas Ele pode dar-lhe a plena satisfação.

O Senhor disse, em João 10:10: “O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir; eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância”. Talvez os cientistas nunca digam isso, mas milhões de homens e mulheres que O têm experimentado atestam: o ser humano só é pleno e satisfeito em Cristo.

Chegue perto de Deus agora. Faça essa oração em voz alta, medite, leve luz para sua casa e sua família!

Faça essa Oração

“Oração Vestindo o capacete da salvação”

Amado Pai Celestial, pela fé, tomo o capacete da salvação e reconheço que a minha salvação é a pessoa do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Cubro a minha cabeça com Ele e desejo que Ele coloque em mim a Sua mente, que os meus pensamentos sejam os Seus pensamentos.

Abro minha mente por completo apenas para o controle do Senhor Jesus Cristo. Substituo os pensamentos egoístas e pecaminosos pelos pensamentos divinos e rejeito todo o pensamento projetado por satanás e seus demônios. Peço a mente do Senhor Jesus Cristo. Concede-me a sabedoria de discernir os pensamentos que provém do mundo, da minha velha natureza pecaminosa e do reino de satanás e que eu possa rejeitá-los.

Louvo-Te Amado Pai, porque posso conhecer a mente de Cristo ao esconder a Tua Palavra em meu coração e em minha mente. Abre o meu coração para amar a Tua Palavra, concede-me facilidade e aptidão para memorizar grandes partes dela. Que a Tua Palavra esteja sempre sobre a minha mente como capacete de força, o qual os pensamentos projetados por satanás não podem transpor.

Perdoa-me por deixar de apropriar-me destemidamente da salvação sempre a minha disposição. Ajuda-me a seguir a disciplina do dever diário de apossar-me da Tua salvação. Deixo tudo isso na Tua presença, em nome do meu Salvador, o Senhor Jesus Cristo.

Amém.