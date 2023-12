Dois procurados da Justiça são presos pela Brigada Militar de Canela

Um homem e uma mulher foram abordados em ações distintas

Na segunda-feira (04), em ações distintas, nos Bairros Canelinha e Vila Dante, a Brigada Militar de Canela prendeu um homem e uma mulher procurados da justiça

Por volta das 10h, a guarnição visualizou um indivíduo na Rua Santa Catarina, Bairro Canelinha, que se tinha conhecimento que era procurado da justiça. O homem, de 48 anos, com antecedentes por embriaguez ao volante, direção perigosa, vias de fato, injúria, lesão corporal, ameaça e descumprimento de medida protetiva, possuía um mandado de prisão expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Ele foi preso e encaminhado ao presídio de Canela.

Na parte da tarde, por volta das 15h40, a Brigada Militar de Canela visualizou e abordou, na Vila Dante, uma mulher com mandado de prisão expedido pela Segunda Vara Criminal da Comarca de Criciúma – Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, pelo crime de tráfico de drogas.

A informação foi repassada para a guarnição após troca de informação entre a seção de inteligência do 1º BPAT e a Polícia Federal. A mulher, de 30 anos, foi encaminhada ao sistema prisional.