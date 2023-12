Festa de Natal reúne crianças e usuários do CAPS e CRAS Canelinha

No sábado (2.12) foi realizada a Festa de Natal do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e Centro de Atenção Psicossocial (Caps), ambos no bairro Canelinha. A confraternização teve a participação das crianças e usuários que frequentam o CRAS, CAPS.

Todas as crianças receberam um presente e participaram de um almoço (pão com salsichão) assado por voluntários da equipe Mato ou Morro.

A programação teve como objetivo integrar as crianças e usuários, bem como proporcionar um momento de descontração e socialização. Houve a presença do Papai Noel e as crianças puderam aproveitar diversos brinquedos, entre eles, pula-pula, piscina de bolinhas e cama elástica.

A coordenação dos centros agradecem as doações do comércio local, Unissera , Eurofarma, Cristália, Sindicato da dos Servidores Municipais, Reserva da Serra, Escolinha Dente de Leite, Delegacia de Polícia, equipe Mato ou Morro, OAB Canela/Gramado, secretarias de Turismo e Assistência Social.