Gatzz Dinner Show faz ação social e leva magia do Natal para Oásis Santa Ângela 

Conhecido como a Broadway da serra gaúcha com espetáculos fantásticos e emocionantes, o Gatzz Dinner Show entrou na vibração natalina e realizou uma ação especial no Oásis Santa Ângela, de Canela.

Na última semana, os talentosos artistas que interpretam o show “Simplesmente Natal” foram até o asilo levar uma boa dose de carinho e amor aos velhinhos, através de momentos de atenção e boas conversas.

Durante a visita, o elenco e os representantes do Gatzz Dinner Show também entregaram uma doação de produtos de higiene e limpeza para as irmãs que administram o Oásis Santa Ângela. “Promover ações sociais com um olhar de ternura e sensibilidade para as pessoas da nossa comunidade que realmente precisam faz parte do nosso propósito. Esta não é a primeira vez que realizamos e continuaremos fazendo”, afirmam os empresários da família Scur Dataleia, proprietários do empreendimento.

Fundado em 1972, o asilo Oásis Santa Ângela tem o objetivo de promover condições de vida digna para idosos necessitados, dependentes e independentes, auxiliando no desenvolvimento de suas potencialidades e oferecendo cuidados especiais de saúde, bem-estar espiritual e social.

Mais informações

Grupo Unity

Especialista em Entretenimento e Gastronomia, o Grupo Unity é composto pelos restaurantes temáticos Porto Cara de Mau, Navio Cara de Mau, Porto Cara de Mau Porto Alegre, pela casa de shows Gatzz Gramado e a tradicional Pizzaria Scur.

Gatzz Dinner Show

O Gatzz Gatzz Dinner Show nasceu inspirado nos teatros da Broadway, nas famosas casas francesas de shows, como a Lido de Paris e o Moulin Rouge, e as casas de tango de Buenos Aires.

Localizada em um dos principais destinos turísticos do Brasil, Gramado, a ampla casa de espetáculos possui 3 mil m², sofisticada decoração e capacidade para 300 pessoas. Seu elenco é composto por artistas altamente qualificados, do Brasil e da Rússia, que cantam, dançam e interpretam.

A casa de espetáculos pode ser reservada para eventos exclusivos, de todos os portes. Sua completa infraestrutura conta com palco, projeção, som e luz, além de serviço de A&B, Espaço Kids e muito entretenimento. Na alta temporada, Gatzz abrirá em domingos alternados, com datas disponibilizadas no calendário do site.

Saiba mais sobre o Gatzz Gramado, acesse o site www.gatzz.com e o Instagram @gatzzgramado.