Presidente Jefferson de Oliveira tem aprovada homenagem para a Associação Comercial e Industrial de Canela e destaca sua importância para o município

Na noite desta segunda-feira, 4, o Presidente da Câmara de Vereadores de Canela, Jefferson de Oliveira, teve aprovada por unanimidade em plenário, uma Moção de Aplauso à Associação Comercial e Industrial de Canela (ACIC), pela organização do espetáculo “Nos Trilhos da Magia” e aos apresentadores, patrocinadores e apoiadores desta ação.

Este encantador espetáculo, que ocorrerá entre os dias 7 de dezembro e 14 de janeiro de 2024 traz luz, música e emoção à Catedral de Pedra de Canela, recriando a magia do Natal e fortalecendo os laços comunitários da cidade.

O Presidente fez questão de mencionar cada empresa participante desta ação que beneficiará demais Canela neste momento, e são elas: Grupo Dreams, Vitivinícola Jolimont, Salamaria & Cutelaria Família Chaulet, Parque do Caracol e Prime Gourmet. As patrocinadoras: Brocker Turismo, Bustour – Alegria em movimento, Freso, Grande Hotel Canela, Serramed Emergências, Space Adventure, WAAW by Alok, Wap, Welter Empreendimentos, Alpen Park, Big Land Parque Temático, Blumen Hotel Boutique, Bondinhos Aéreos, Bossle Segurança, Innato Consultoria Ambiental – Programa Carbon OFF, Kempinski Laje de Pedra, Mãos do Mundo, Otto Bistrot, Trans Hoff Cargas e Veranno Comunicação.

Além disso, o projeto conta com algumas empresas apoiadoras, como: AG Design, Armazém Sant´Ana, Bistrot Cheiro de Canela, Bistrô Pimpinella, Bistrô Sabor de Mel, Elias Paludo Incorporações, Folha de Canela, Jornal Integração, Lancheria Bonatto’s, Nallato Café, NaturAí Distribuidora de Açaí, Nexus Seguros, Nova Época, Rádio Clube 885 e SP Imobiliária.

“O empenho e visão destas empresas possibilitaram a realização deste espetáculo natalino, contribuindo para o desenvolvimento do turismo e economia de Canela, além de espalhar alegria e união em nossa comunidade. Que o exemplo de cooperação e dedicação ao próximo demonstrado continue inspirando novas iniciativas que engrandeçam nossa cidade”, lembrou Jefferson.