Reconhecimento às empresas que mais contribuíram com arrecadação ao município

A Administração Municipal por meio da Secretaria da Fazenda e Desenvolvimento Econômico realizou no dia 1º de dezembro no Centro Integrado de Desenvolvimento e Inovação de Canela (CIDICA), o 2º Inova Canela, um evento que encerrou a programação de encontros de inovação e capacitações ocorridas em 2023.

Na ocasião se entregou menções honrosas para homenagear as empresas que mais contribuíram com o município através do retorno de ICMS –Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços e de ISS – Imposto Sobre Serviços referentes à arrecadação de 2022. Ao todo foram homenageadas 10 empresas em cada categoria, que tiveram uma contribuição fundamental para investimentos em diversas áreas, em especial na educação e na saúde.

Também receberam menções às diretoras de escolas que trabalham o ano todo com educação fiscal e os veículos de comunicação parceiros do Cidica.

Tratando-se de ICMS em 2022 o município arrecadou próximo a R$ 20 milhões, enquanto que o ISS representou um incremento de mais de 21 milhões aos cofres municipais. O secretário da Fazenda e Desenvolvimento Econômico, Luciano Melo falou que “O evento foi uma forma de reconhecer e agradecer estas empresas que contribuem significativamente para o desenvolvimento de políticas públicas em prol da nossa comunidade”.

Já o prefeito Constantino Orsolin destacou que a parceria entre os setores público e privado é uma marca do atual governo. “Juntos, estamos colocando a cidade de Canela em um outro patamar! Seja no turismo, no empreendedorismo e na inovação, na infraestrutura urbana com a revitalização de áreas públicas ou na educação com o turno integral. Esta união faz a engrenagem da nossa economia girar”, avalia Orsolin.

Para abrilhantar o evento aconteceu a palestra “O que está no Radar da Economia”, com a jornalista Giane Guerra.

Empresas do ISS

10- EVA CATHARINA LAMPERT DA SILVA

9- VITIVINÍCOLA JOLIMONT LTDA EPP

8- RCF EMPREENDIMENTOS LTDA – Alpen Park

7- LAGHETTO HOTÉIS LTDA

6- MUNDO A VAPOR PARQUES TEMÁTICOS S.A.

5- PARQUES DA SERRA BONDINHOS AÉREOS LTDA

4- COOBRASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

3- BROCKER TURISMO LTDA

2- PARQUE TERRA MÁGICA FLORYBAL LTDA-ME

1- VOLARE EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA – Skyglass Canela

Empresas do ICMS

10- COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA – FARMÁCIAS SÃO JOÃO

9- SIM REDE DE POSTOS LTDA

8- A2P INDÚSTRIA DE MÓVEL EIRELI – Aristeu Pires

7- FLORYBAL CHOCOLATES LTDA

6- IRMÃOS TRESSOLDI SUPERMERCADO LTDA – Dia após Dia

5- SERRARIA PINUSSUL EIRELI

4- UNISERRA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

3- UNIDASSUL DISTRIBUIDORA ALIMENTÍCIA S.A. – Rissul

2- DAUPER INDÚSTRIA E COMERCIO DE BISCOITOS

1- TROMBINI PAPEL E EMBALAGENS S.A.

Escolas que trabalham o Projeto Educação Fiscal:

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFª ADRIANA SPALL WINGERT

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFª ALICE WORTMANN

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CÓRA CUNHA VIANNA

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFª DIVA PEDROSO DA CUNHA

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFª EVA ALZIRA BATISTA NUNES BIANCHI

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL ÍTALA REIS

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFª SELMA PORT HERMANN

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SERAFINA SEIBT

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFº SYLVIO HOFFMANN

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFª CORÁLIA DE LURDES PACHECO SCHAEFFER

EMEIEF BALDUÍNO BOELTER

EMEIEF BARÃO DO RIO BRANCO

EMEIEF BERTHOLDO OPPITZ

EMEIEF CÔNEGO JOÃO MARCHESI

EMEIEF DANTE BERTOLUCI

EMEIEF ERNESTO DORNELLES

EMEIEF JOÃO ALFREDO CORRÊA PINTO

EMEIEF MACHADO DE ASSIS

EMEIEF E RODOLFO SCHILIEPER

EMEIEF SANTA TEREZINHA

EMEIEF SANTOS DUMONT

EMEIEF SEVERINO TRAVI

EMEIEF ZEFERINO JOSÉ LOPES

EMEIEF NOELI SILVA DE AZEVEDO E SOUZA